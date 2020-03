Grenzpolizei schnappt Mehrfachtäter

Die Lindauer Grenzpolizei hat am Sonntagabend, 29. März, ein Auto mit französischer Zulassung bei der Einreise aus Österreich am Grenzübergang Lindau Ziegelhaus kontrolliert. Der 28-jährige Fahrer wies sich dabei laut Polizeibericht gegenüber den Beamten mit einer belgischen Bescheinigung aus, die den Verlust seiner Reisedokumente dokumentierte. Die Polizisten wurden misstrauisch und durchsuchten den Wagen des rumänischen Hausmeisters. Im Auto konnten sie die angeblich verlorenen Personaldokumente auffinden, und es stellte sich heraus, dass er sich bei der Kontrolle mit falschen Personalien ausgewiesen hatte. Unter seinem wirklichen Namen war der Mann gleich viermal zur Festnahme mit Haftbefehl im Fahndungsbestand ausgeschrieben. Von verschiedenen Justizbehörden wurde er wegen Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung und illegalem Aufenthalt gesucht. Insgesamt muss er noch 321 Tage Restfreiheitsstrafe wegen dieser Delikte absitzen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrererlaubnis hat und sein Auto nicht versichert ist. Wegen dieser Vergehen wurde er angezeigt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Kempten eingeliefert.