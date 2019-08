Die Lindauer Grenzpolizei hat bei einer Routinekontrolle am Mittwochabend einen Rumänen festgenommen, gegen den in Berlin eine Fahndung wegen räuberischen Diebstahls läuft. Der 30 Jahre alte Mann wurde noch in der Nach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihn erwartet ein Gefängnisaufenthalt von über einem Jahr.