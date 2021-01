Grenzpolizei Lindau stellt große Menge an Bargeld sicher

Zwei Männer aus Österreich wurden am Mittwochabend durch Beamte der Grenzpolizei Lindau kurz nach der Einreise aus Österreich in Lindau einer Kontrolle unterzogen. Im Auto fanden die Fahnder, versteckt unter dem Beifahrersitz, eine Stofftasche mit 55 000 Euro Bargeld. Auf Befragen konnten die Männer anfangs keinen plausiblen Grund nennen, warum sich das Geld im Fahrzeug befindet, erklärt die Polizei in ihrem Bericht. Ein geplatzter Fahrzeugkauf in Dornbirn sei nach späterer Aussage dafür ausschlaggebend. Auch zu der Herkunft konnten die Männer nur sehr ungenaue Auskünfte geben. Die Grenzpolizisten beschlagnahmten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Geld vorläufig. Die beiden Männer fuhren nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zurück nach Österreich.

Die Kripo Lindau hat die Ermittlungen mit dem Ziel aufgenommen, die Herkunft und den Verwendungszweck des Geldes zu klären, so die Polizei.