Grenzpolizei hat alle Hände voll zu tun

Einen äußerst arbeitsintensiven und erfolgreichen Start in die Arbeitswoche verzeichnete die Grenzpolizei Lindau.

Am Montagabend stieg Zivilfahndern am Bahnhof Buchloe Marihuana-Geruch in die Nase. Zwei Brüder, 25 und 35 Jahre alt, versuchten laut Polizeibericht, den Joint noch zu verstecken. Dies gelang nicht. Bei den beiden konnte zwar kein weiteres Rauschgift gefunden werden, jedoch waren sie jeweils im Besitz eines gefälschten Führerscheines. Neben der Strafanzeige wegen des Joints erwartet beide ein Verfahren wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

Auf der A 7 fielen den Beamten zwei hochwertige Fahrzeuge aus Schweden auf. Der SUV und die Sportlimousine der oberen Preisklasse wurden angehalten und die Insassen überprüft. Ein Abgleich der Personen und der Fahrzeuge im internationalen Fahndungsbestand des Schengener Informationssystems brachte den Erfolg. Sowohl zwei der Reisenden, als auch beide Fahrzeuge, waren von Schwedens Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Die Männer konnten die Fahrt in Richtung Italien fortsetzen, die Erkenntnisse wurden über das Bundeskriminalamt nach Schweden weitergeleitet.

In der Nacht des Dienstag führte die Kontrolle einer 32-Jährigen auf der Autobahn A96 zu mehreren Tatbeständen. Gleich zu Beginn der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen die Dame ein aktueller Entzug der Fahrerlaubnis bestand und sie somit kein Fahrzeug führen durfte. Während des Gespräches konnten die Beamten zudem drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen, die durch einen Drogentest auf Amphetamin bestätigt wurde. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine Taschenlampe, die die Funktion eines Elektroschockers hatte. Eine Blutentnahme, eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und eine Anzeige nach dem Waffengesetz waren hier die Folge.

Nahezu zeitgleich kontrollierte eine weitere Streife am kleinen Grenzübergang in Lindau einen VW aus Vorarlberg. Der 36-jährige Mann wurde wegen Steuerhinterziehung gesucht. Er bezog zu Unrecht Kindergeld, weil er den Behörden verschwieg, nicht mehr in Deutschland zu leben. Der Schaden beläuft sich auf knapp 5000 Euro. Im Fahrzeug fanden die Grenzpolizisten ein verbotenes Messer, das sie sicherstellten. Diesbezüglich erwartet den Steuersünder jetzt noch ein Bußgeld des Landratsamtes.

Im Laufe des Mittwochnachmittags konnten die Beamten der Lindauer Grenzpolizei dann weitere drei Fahndungstreffer, zwei Drogenfahrten und einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz feststellen: Zunächst wurde am frühen Nachmittag auf der Autobahn A 96 ein BMW aus der Schweiz näher in Augenschein genommen. Bei dem 35-jährigen Mann somalischer Herkunft, der den Geschäftswagen lenkte, wurden sofort drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte zudem den Verdacht der zivilen Schleierfahnder. Bei einem Blick in das Reisegepäck konnten noch knapp vier Gramm Marihuana sichergestellt werden. Eine Blutentnahme und Anzeigenaufnahme auf der Dienststelle war die unmittelbare Folge. Aufgrund mangelnder Barmittel wurde der Angestellte durch den herbeigerufenen Arbeitgeber durch Hinterlegung von insgesamt 1000 Euro für das Bußgeld- und Strafverfahren ausgelöst. Die Weiterfahrt mit dem Geschäftswagen musste der Arbeitgeber organisieren, da der angezeigte Lenker fürs erste kein Fahrzeug mehr lenken durfte.

Im Stadtgebiet Lindau kontrollierte eine Streife einen Kleintransporter aus Nordhessen. Zwei der vier Insassen und das Fahrzeug wurden polizeilic hgesucht. Wegen Straftaten im Betrugsbereich, eines Urkundsdeliktes und eines Versicherungsverstoßes hatten sowohl die Kriminalpolizei aus Nürnberg, die Staatsanwaltschaft aus Landshut und die Staatsanwaltschaft aus Braunschweig, Interesse an den Überprüften. Nachdem die Formalitäten geklärt waren, konnten die Personen die Reise fortsetzen.

Gegen Spätnachmittag wurden in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zoll und einer Zivilstreife der Grenzpolizei Lindau bei einem 45-jährigen Deutschen aus Thüringen ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Auch hier bestätigte ein Drogentest die Einnahme von Amphetaminen. Neben der Anzeigenaufnahme und der obligatorischen Blutentnahme erwarten den Fahrzeuglenker ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Die Weiterfahrt musste der Mann ebenfalls für die nächsten 24 Stunden unterbrechen.

Gegen 22 Uhr schlug schließlich erneut der Fahndungscomputer Alarm. Bei der Überprüfung eines Kleintransporters auf der Autobahn A96 wurde einer 49-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Vorarlberg deren Zahlungsmoral zum Verhängnis. Gegen sie bestand ein rechtskräftiger Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rostock wegen Trunkenheit im Verkehr aus dem Jahre 2017. Demnach stand sie mit rund 1.400 Euro Reststrafe in der Schuld der Justiz. Die Frau war aufgrund mangelnder Barmittel und nicht ausreichend gedeckter Bankkarten nicht zahlungsfähig. Um ihr die alternativen 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu ersparen, wurde es nach Rücksprache mit der Polizei in Heilbronn ermöglicht, dass die dort lebende Mutter das Geld einzahlte. So konnte die Frau schließlich gegen Mitternacht ihre Fahrt fortsetzen.