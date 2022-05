Grenzpolizei fasst einen gesuchten Mann

Eine Streife der Grenzpolizei Lindau hat laut Bericht am vergangenen Samstag an der A 7 einen 46-jährigen Autofahrer kontrolliert, der sich als französischer Staatsbürger mit tunesischer Herkunft ausgab. Wie die Fahnder feststellten, wies er sich mit gefälschten französischen Dokumenten aus. Bei der Durchsuchung seines Mercedes fanden sie zusätzlich falsche italienische Dokumente. Eine Überprüfun ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl von über 15 000 Euro oder alternativ einer Haftstrafe über 100 Tage bestand. Auch in Frankreich war er wegen des Handels mit Falschdokumenten polizeilich erfasst und zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben.

Obwohl der 46-jährige Tunesier einen hohen Bargeldbetrag bei sich führte, reichte dieser nicht aus, um den Haftbefehl durch eine Geldzahlung abzuwenden. Die Beamten brachten ihn in die JVA Kempten. Einen Großteil seines Bargeldes im höheren vierstelligen Eurobereich stellten die Beamten für die erneut zu erwartende Strafe sicher. Sie behielten auch den auf ihn zugelassenen hochpreisigen Mercedes ein.

Als Beifahrer im Fahrzeug befand sich eine weitere illegal eingereiste Person, die sich ebenfalls mit falschen italienischen Dokumenten auswies. Der offenbar 33-jährige tunesisch-stämmige Mann war der Fahrer, aber nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde schriftlich zur Ausreise aufgefordert. Gegen den 46-jährigen Fahrzeughalter ermittelt die Polizei jetzt nicht nur wegen gewerblicher Urkundenfälschung, illegalen Aufenthalts und Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis, sondern auch noch wegen des Verdachts des Einschleusens.