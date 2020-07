Grenzpolizei erwischt Camper mit 40 Gramm Marihuana

Vier Personen sind am Montagvormittag im Stadtgebiet Lindau in Grenznähe von der Grenzpolizei Lindau kontrolliert worden. Wie die Polizei berichtet wurde das Fahrzeug mit den zwischen 19 und 21 Jahre jungen Männern zunächst auf einem Parkplatz in der Bregenzer Straße überprüft. Nachdem die Beamten bei einem der Fahrzeuginsassen eine Kleinmenge Haschisch fanden und dieses anschließend sicherstellten, wurden auch die anderen drei Personen einer genaueren Überprüfung unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass sich alle Vier in der Nähe auf einem Campingplatz eingemietet hatten und dass sie mit dem aufgefundenen Haschisch nur eine Tagesdosis für den Ausflug bei sich hatten. Bei der Überprüfung des gemeinsam benutzten Zeltes fanden die Grenzpolizisten insgesamt über 40 Gramm Marihuana-Dolden und nochmals knapp 25 Gramm fertig gemischtes Marihuana-Tabak-Gemisch sowie drei fertige Joints. Sie stellten auch diese sicher. Alle vier Männer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.