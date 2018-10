Grenzpolizei bringt Gesuchte hinter Gitter

Lindauer Grenzpolizisten haben bei Kontrollen erneut Straftäter aus dem Verkehr gezogen. Ein Deutscher musste eine ausstehende Strafe bezahlen, eine Ungarin kam ins Gefängnis.

Die 32-Jährige saß als Beifahrerin in einem Wagen mit österreichischer Zulassung, das nach Österreich fahren wollte. Die Grenzpolizei stoppte das Auto kurz vor der Ausreise und stellte bei der Überprüfung der Insassen fest, dass gegen die junge Ungarin ein internationales Fahndungsersuchen wegen Betrugs und Bildung einer kriminellen Vereinigung vorlag. Daraufhin ordnete die verständigte Generalstaatsanwaltschaft in München ihre Vorführung beim Gericht in Memmingen an. Anschließend kam die Frau in Auslieferungshaft.

Am Freitagnachmittag kontrollierten Grenzpolizisten im Bahnhof einen 43-Jährigen und stellten beim Abgleich der Daten fest, dass die Justiz in Sachsen-Anhalt den Deutschen mit Haftbefehl sucht. Ein Gericht in Dessau hatte gegen ihn eine Geldstrafe wegen Betrugsdelikten verhängt. Erst nachdem der Reisende den geforderten Betrag in Höhe von 600 Euro bei der Polizei einzahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.