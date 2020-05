Grenzöffnung nach Österreich: Wer aktuell über die Grenze darf - und wer nicht

Österreich will bereits am Freitag die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland deutlich reduzieren. Die Grenze soll ab 15. Juni ganz geöffnet werden. Das berichten der ORF und die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf Gespräche zwischen Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie dem österreichischen Innenminister mit seinem deutschen Amtskollegen Horst Seehofer.

Die Ankündigung bedeutet derzeit aber nicht, dass die Grenzen wieder ganz offen sind. Das betonte ein Sprecher des deutschen Bundesinnenminsteriums auf Nachfrage von Schwäbische.de am Mittwochmorgen.

Hier gibt es alle Hintergründe zur aktuellen Entwicklung an der deutsch-österreichischen Grenze

Im Landkreis Lindau stoßen die geplanten Grenzöffnungen nach Österreich dennoch auf Zustimmung: „Es ist gut, wenn hier Österreich vorangeht", sagte Landrat Stegmann. "Deutschland muss sich aber umgekehrt auch bewegen. Die Einreisemöglichkeiten nach Deutschland von Familienangehörigen und Lebenspartnern sind nach wie vor stark eingeschränkt.“

Weitere Informationen im Lauf des Tages

Denn in die andere Richtung, also nach Deutschland, gibt es nach aktuellem Stand weiterhin Beschränkungen. Was wann bei der Einreise nach Deutschland erlaubt wird, darüber will Bundesinnenminister Horst Seehofer am Mittwochmittag in der Bundespressekonferenz berichten.

Konkret bedeutet die Entscheidung der Österreicher: Deutsche, die Verwandte in Österreich besuchen oder eine Bergtour im Bregenzer Wald machen wollen, dürfen all das tun - und kommen als Deutsche danach auch wieder zurück über die Grenze.

Einreise nach Deutschland nicht so einfach

In die andere Richtung sieht das noch anders aus: Der Partner aus Lochau, der seine Freundin in Weißensberg besuchen möchte, darf vorerst auch weiterhin nicht einreisen.

Und: Die Länge des Aufenthaltes im Ausland ist entscheidend: Wer nur einen Tag in Österreich verbringt, für den gibt es keine Auswirkungen. "Wer eine Woche in den Wanderurlaub nach Österreich fährt, muss nach aktuell gültigem Recht in Bayern danach in Quarantäne", nannte der Sprecher des Bundesinnenministeriums ein Beispiel.

In welchen Fällen eine Quarantäne vorgeschrieben ist, ist Sache der Bundesländer.