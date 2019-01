Green Apple Sea spielt im Zeughaus

Die Nürnberger Folkgruppe „The Green Apple Sea“ war in abgespeckter Form schon zu Beginn der Saison 2018 einmal zu Gast im Lindauer Zeughaus – im Vorprogramm von „lilly among clouds“. Am Freitag, 4. Januar wird die sechsköpfige Formation ihren country- und folkinfizierten Singer/Songwriter-Pop auf die Bühne des Kleinen Zeughauses bringen. Karten zum Preis von 16 Euro, ermäßigt zwölf Euro, sind erhältlich in „Die Handlung“, Fischergasse 4, sowie in den bekannten Vorverkaufsstellen (Lindaupark, Stadttheater, Tourist-Info) sowie unter www.zeughaus-lindau.de. Restkarten stehen an der Abendkasse zum Verkauf.