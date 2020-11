Graffitisprayer auf der Insel unterwegs

Vergangene Woche haben auf der Insel sogenannte Sprayer ihr Unwesen getrieben. Das teilt die Lindauer Polizei am Wochenende mit. Die Unbekannten hätten unter anderem Wände der Maria-Ward-Schule und eine Hauswand in der Ludwigstraße 8 beschmiert. Gekennzeichnet hätten die Sprayer ihre Werke mit der Markierung „Jako“. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an, sie hofft jetzt auf Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08382 / 910-0 bei der Polizeiinspektion Lindau zu melden.