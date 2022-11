Graffiti und Schmierereien in der Ladestraße

Mehrere Graffitis an verschiedenen Gebäuden in der Ladestraße wurden durch einen Zeugen Montagfrüh der Lindauer Polizeiinspektion gemeldet. So wurden zwei Gebäude einer dort ansässigen Spedition, zwei Lastwagen und ein Verkehrsspiegel mit diversen Tags in schwarzer, grüner und violetter Farbe besprüht, heißt es im Bericht der Polizei. Nach Aussehen der Graffiti dürfte es sich um keine Profis gehandelt haben, die Graffitis sind laut Polizei eher als Schmierereien zu bezeichnen. Als Tatzeit wurde der Zeitraum von Montagabend, 18.30 Uhr bis Mittwochfrüh, 7 Uhr angegeben. Der entstandene Sachschaden wurde auf 5200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.