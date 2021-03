Gradmesser für die Pre-Play-offs: EV Lindau Islanders gastieren beim SC Riessersee

Die Teilnahme an den Pre-Play-offs ist für die EV Lindau Islanders unter Dach und Fach. Vor den beiden abschließenden Spielen der Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Süd sind für die Inselstädter in der Tabelle keine entscheidenden Veränderungen mehr möglich. Die Konkurrenten, die vor den Islanders liegen, weisen mehr Punkte und einen besseren Punktequotienten auf. Aus den Pre-Play-offs herausfallen können die Islanders dank ihres Punktepolsters aber auch nicht mehr. Die Einstufung in der Abschlusstabelle wird nach Punkten pro Spiel bewertet, weil der EC Peiting – derzeit zum Teil noch in der dritten Corona-Quarantäne – seine noch ausstehenden sieben Hauptrundenspiele nicht mehr bis zum festgelegten Ende der Hauptrunde (16. März) absolvieren kann.

Tabellarisch betrachtet haben die nächsten beiden Spiele für die Islanders also nicht die höchste Bedeutung. Auf der Zielgeraden geht es für sie am Freitag (20 Uhr) zum SC Riessersee am Fuße der Zugspitze. Die Hauptrunde schließt Lindau mit der Partie beim Lokalrivalen ECDC Memmingen Indians (Dienstag, 20 Uhr) ab. Beide Spiele können – kostenpflichtig – live bei SpradeTV verfolgt werden. Und auch, wenn die Ergebnisse keinen großen Einfluss mehr auf die endgültige Platzierung haben, nehmen sich die Islanders etwas vor. „Wir wollen in Blickrichtung Pre-Play-offs das Tempo, die Spieldisziplin, Kampfgeist und Moral wie im letzten Spiel hochhalten“, sagt EVL-Trainer Gerhard Puschnik.

Das Duell mit dem Tabellensechsten Riessersee sei laut Puschnik auch ein absoluter Gradmesser für die nächsten Spiele. „Riessersee ist eine offensivstarke Mannschaft, die sich gut bewegt“, analysiert Puschnik in der Vereinsmitteilung. Aktuell steht es Unentschieden zwischen beiden Teams. Vor 14 Tagen gewann Lindau den zweiten Vergleich mit 6:5, im Januar jubelte der SCR über einen 5:2-Erfolg – beide Spiele fanden am Bodensee statt.

Nun gastiert Lindau in dieser Saison erstmals im Olympia-Eissportzentrum in Garmisch-Partenkirchen. Besonders aufpassen müssen die Islanders auf Ulrich Maurer. Der langjährige DEL-Akteur ist mit 16 Toren und 33 Assists der Topscorer im Team des SC Riessersee. Fürchten muss sich Lindau aber nicht. In den beiden direkten Duellen ist Maurer bislang nur eine Torvorlage gelungen. Zudem haben die Islanders beim 5:2 gegen die zweitplatzierten Selber Wölfe am vergangenen Sonntag gezeigt, dass sie es mit Topteams und Topspielern aufnehmen können.