Grünes Klassenzimmer bietet Palmboschen an

Wegen Corona fallen auch die Feste rund um Ostern in den Kirchen aus. Im Grünen Klassenzimmer war aber Material vorhanden für die Palmboschen, die die Kommunionkinder basteln wollten. Daraus hat das Aktionsteam in Einzelarbeit Palmboschen gebunden, die Pfarrer Dariusz Niklewicz gesegnet hat. Die Palmboschen liegen vor dem Grünen Klassenzimmer in Aeschach aus, wo Spaziergänger sie als Zeichen der Hoffnung betrachten oder gegen einen Betrag auch mitnehmen können. Foto: oh