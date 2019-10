Grüne wählen in Lindau neue Vorsitzende

350 Delegierte der Grünen wählen am Wochenende beim Landesparteitag in der Inselhalle unter anderem eine neue Landesvorsitzende. Abends feiert die Partei das 40-jährige Bestehen in Bayern und im Landkreis Lindau.

Am Sonntag endet die sechsjährige Amtszeit von Sigi Hagl an der Spitze des Landesverbandes der Grünen. Die 52-Jährige räumt ihren Posten, weil sie bei der Kommunalwahl im März Oberbürgermeisterin in Landshut werden will. Beworben haben sich für die Nachfolge die Kommunalpolitikerin Judith Bogner und die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer, die als Favoritin für den Posten in der grünen Doppelspitze gilt. Landesvorsitzender Eike Hallitzky bleibt im Amt. Er war erst vor einem Jahr wiedergewählt worden. Die Grünen wollen den Vorstand zudem von vier auf fünf Mitglieder erweitern. Neben dem Schatzmeister wollen die Delegierten eine kommunalpolitische und eine frauenpolitische Sprecherin wählen. Nach dem politischen Programm feiern die Grünen am Samstagabend in der Inselhalle die Gründung ihres Landesverbandes vor 40 Jahren. auch der Kreisverband Lindau ist 1979 gegründet worden und kann somit an diesem Wochenende feiern.