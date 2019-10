Grüne Parteispitze diskutiert mit demonstrierenden Lindauer Bauern über die Aktion „Grüne Kreuze“

Damit haben die Landwirte aus Lindau und Umgebung nicht gerechnet: Die scheidende Landesvorsitzende der Grünen in Bayern, Sigi Hagl und der forst- und jagdpolitische Sprecher Hans Urban kommen bei ihrer Demonstration der über 80 Bauern gleich aus der Lindauer Inselhalle, um mit ihnen zu sprechen und diskutieren. Rund 80 Bauern hatten sich zu einem großen grünen Kreuz vor der Inselhalle aufgestellt und dann hingelegt. Mit der Aktion der grünen Kreuze wollen die Bauern ja zum Nachdenken und Dialog einladen, dass dieser am Samstagmorgen dann so spontan passierte, überraschte sie zunächst. Dabei stellten die Grünen und die Bauern fest, dass sie in wesentlichen Bereichen gar nicht weit auseinanderliegen. Die Wege sind aber unterschiedlich, bis jetzt zumindest. Die Bauern hatten reichlich Äpfel mitgebracht, auf denen „Stiller Bauernprotest“ gelasert war, die auch den grünen Vertretern schmeckten. Nach der Demonstration vor der Inselhalle standen Markus Müller und seine Kollegen vom Bauernverband Schwaben sowie einige Landwirte im Foyer der Inselhalle für weitere Gespräche zur Verfügung. Denn auch der Bauernverband hatte dort wie viele andere Organisationen einen Infostand aufgebaut anlässlich des Parteitages und des Parteijubiläums der Grünen in Bayern und Lindau.

Foto: Christian Flemming