Grüne im Kreis Lindau wollen nicht hinnehmen, dass neues ÖPNV-Konzept erst im Herbst 2023 starten soll

Von neuen Nahverkehrskonzept versprechen sich die Kreisräte viel: Eigentlich sollte es in knapp zwei Jahren starten, mit zuverlässigen Fahrplänen im Stundentakt mehr Menschen im Kreis Lindau in Busse bringen. Als Bekanntgabe hat die Verwaltung in der Dezember-Sitzung des Kreistag verkündet, dass sich der geplante Start um drei Jahre auf Herbst 2023 verschiebt. Das wollen die Grünen im Kreis so nicht hinnehmen: In einem Antrag an Landrat Elmar Stegmann fordern sie jetzt Sondersitzungen zum Thema ÖPNV.

„Für uns ist der ÖPNV in vielen Bereich noch ein Trauerspiel und eine Verbesserung ist überfällig“, stellt Fraktionssprecher Thomas Kühnel in seinem Antrag fest. Dass nun Geschäftsbereichsleiter Erik Jahn im Kreistag „kurz eine weitere Verschiebung um drei Jahre“ mitgeteilt hat, „dies können wir nicht akzeptieren“, betonen die Grünen: So ein wichtiges Thema wie der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) gehört nach ihrer Ansicht auf die Tagesordnung, „es muss diskutiert und es müssen Lösungen gefunden werden“, heißt es weiter im Antrag. Deswegen müsse sowohl der ÖPNV-Arbeitskreis tagen und vor allem Kreisausschuss und Kreistag in einer Sondersitzung das Thema behandeln – denn man brauche eine „schnellstmögliche Verbesserung des ÖPNV für unsere Bürgerinnen und Bürger“.

Mit Hilfe der Verkehrsplaner der Firma Metron hat der Landkreis den Ist-Zustand des Nahverkehrs im Kreisgebiet aufnehmen und ein neues Verkehrskonzept entwickeln lassen. Neun neugestaltete Buslinien mit Anschlüssen an die Züge in den Bahnhöfen Lindau, Hergatz und Röthenbach sollen dann zuverlässig im Stundentakt durch den Kreis rollen – und damit die Menschen überzeugen, freiwillig auf Bus und Bahn umzusteigen. Starten sollte das Konzept im Dezember 2020, wenn mit dem Fahrplanwechsel in Lindau der Reutiner Bahnhof in Betrieb geht, sprich dort vor allem der Fernverkehr, aber auch Regionalzüge halten.

Dieses ÖPNV-Konzept haben die Kreisräte im vergangenen Sommer quer durch alle Fraktionen gut geheißen. Dass sich nun der Start um rund drei Jahre verzögert, wollen die Grünen nicht hinnehmen. Ihre Konsequenz: „Wenn keine große Optimierung möglich sein sollte, müssen die günstigen Preismodelle vor allem im Bereich der Kurzstrecken wieder gelten.“

Bahncard sollte im Kreis wieder gelten

Und die Kreis-Grünen gehen sogar noch weiter: Denn ein Grund für den späteren Start des neuen Verkehrskonzepts ist das Dieselnetz Allgäu, das ein Jahr später anrollt als geplant. „Wenn schon die Bahn Auslöser nicht zu aktzeptierenden Verzögerungen ist, sollte auch die Bahncard wieder anerkannt werden“, schreibt Kühnel weiter. Er gibt zu bedenken: „Andere Landkreise haben einen funktionierenden ÖPNV und müssen sich mit den Änderungen der Bahn immer wieder auseinandersetzen – ohne dass deshalb das regionale ÖPNV-Konzept auf Eis gelegt wird.“