„Grüne Gartenstadt verliert ihr Gesicht“

Die Nähe und Faszination für die Natur ist ihr beinahe in die Wiege gelegt worden. Denn schon früh haben die Eltern sie mitgenommen, wenn es in den Wald ging oder zu botanischen Wanderungen. Später im Bodensee-Gymnasium begeisterten sie die Naturwissenschaften. Nicht umsonst hat ihre Facharbeit dem Bogy einen Schulgarten hinterlassen. Nach dem Abitur hat Claudia Grießer dann Biologie studiert. Heute ist die vierfache Mutter die neue Geschäftsführerin des Bund Naturschutz.

An der Hauswand ein Insektenhotel, hinter dem Fenster plätschert der Bodensee. Die Diplombiologin kann über ihr Arbeitsumfeld nicht klagen. In den Wänden des alten Lotzbeck-Badehäuschens am Aeschacher Ufer blickt ihr dafür jede Menge Arbeit entgegen: Claudia Grießer muss die Geschäftsstelle des BN-Kreisverbands organisieren, den Vorstand unter anderem bei Stellungnahmen zu Naturschutzthemen unterstützen, Spendensammlungen und Streuobstbestellungen im Blick behalten. Dann wäre da noch der BN-Stand und die Kinderbetreuung bei den anstehenden Lindauer Gartentagen und die Bundesfreiwillige Evelyn Branz, die sie betreuen muss. Und das alles in gut zehn Stunden Wochenarbeitszeit.

Naturschutz ist für die 49-Jährige eine Herzenssache. Etwas, mit dem die junge Claudia aufgewachsen ist: Als Mitglieder im Alpenverein haben die Eltern die Tochter ganz selbstverständlich zu botanischen Wanderungen mitgenommen. „Das hat mich total fasziniert.“ Themen wie Naturschutz und Müll hat Claudia als Jugendliche in den 80er Jahren sehr bewusst verfolgt. „Die Zeit hat mich geprägt“, stellt die Frau fest, die nach ihrem Abitur 1985 erst einmal mit dem langjährigen BN-Kreisvorsitzenden Erich Jörg Streuwiesen gemäht hat, bevor sie in Konstanz ihr Biologie-Studium begann.

Lange hielt es sie aber nicht am See: Botanik, Geologie und Zoologie waren Claudia Grießer an der Uni Konstanz zu strikt geregelt. Deshalb zog die junge Studentin weiter nach Tübingen: „Ich wollte ein freies, selbstbestimmtes Studium.“ In dem sie dann die Zoologie auch eingetauscht hat gegen Genetik und Mikrobiologie. „Ich wäre gerne in die Forschung gegangen“, blickt die Lindauerin zurück. Wollte parallel zur Familie zu promovieren. Aber mit schließlich vier Kindern war das nicht zu stemmen.

Über den Bund Naturschutz hat sie sich zur Umweltpädagogin weitergebildet. Ihr besonderes Faible: Kinder bei Exkursionen in die Natur betreuen. Da muss die Biologin ganz schön fit sein, um auf möglichst viele Kinderfragen Antworten zu wissen. Denn sie will dem Nachwuchs nicht nur Fachwissen eintrichtern: „Die Kinder sollen schauen, überlegen, ausprobieren und fragen.“

Über die Kindergruppe des Lindauer BN – heute bilden die Jugendlichen ihre „Müpfe“-Gruppe – ist Grießers Beziehung zum Bund Naturschutz noch enger geworden. Als nun die Gebietsbetreuung der bisherigen Geschäftsführerin Isolde Miller erweitert wurde, erhielt Claudia Grießer die Chance, die Geschäftsstelle von Miller zu übernehmen.

Angestellt vom bayerischen Landesverband des Bund Naturschutz, sieht sie den Lindauer BN-Kreisverband „schon in einer komfortablen Situation“: mit fest angestellter Geschäftsführerin, eine Gebietsbetreuerin und einer 30-Stunden-Stelle für die Bundesfreiwillige, die ebenfalls ein abgeschlossenes Biologiestudium aufweisen kann. „Lindau ist aber auch etwas Besonderes“, ist Grießer überzeugt. Da der BN-Kreisvorsitzende Erich Jörg sich seit Jahrzehnten intensiv um Naturschutzbelange kümmere, sei der Lindauer Kreisverband im Freistaat sehr bekannt. Das zeige unter anderem, dass der BN-Landesvorsitzende zum Lindauer Jubiläum gekommen war.

Claudia Grießer ist nun das „neue Gesicht“ im Naturschutzhäusle. Wie sie die Zukunft mit Blick auf den Naturschutz sieht? „Mit Schrecken“ denkt sie an die gefällten 130 Bäume für die Unterführung: „Die grüne Gartenstadt Lindau verliert ihr Gesicht“, bedauert sie. Als Biologin verweist sie darauf, dass neue Bäume Jahrzehnte brauchen, bis sie die Größe der alten erreichen und damit wieder ein Zuhause für Tiere wie Vögel oder Fledermäuse werden. Letztere ziehe es immer stärker in die Stadt, weil die Landschaft ihnen immer weniger Nistmöglichkeiten biete.

Nachwuchs früh sensibilisieren

Überhaupt der Flächenverbrauch: Den sieht Grießer genauso kritisch. „Wir nehmen den Bauern die Flächen weg für Gewerbe- und Wohngebiete.“ Die Bauern müssten dann ihre Landwirtschaft intensivieren – mit den bekannten negativen Folgen.

Für diese Themen will die neue BN-Geschäftsführerin mehr denn je den Nachwuchs sensibilisieren. Mit Öko-Rallyes durch die Inselstadt, mit Blick auf die Mauerfugen-Gesellschaften an der Gerberschanze. Damit Kinder und Jugendliche Natur erleben und begreifen, so wie Claudia Grießer in jungen Jahren.