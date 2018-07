Grüne besichtigen Schulgebäude in Lindau – Zustand der Gebäude erschwere die Bildungsaufgabe

Die aktuelle Diskussion über die Frage Generalsanierung oder Neubau fürs Lindauer Berufsschulzentrum hat die Kreistagsfraktion der Grünen zum Anlass genommen, sich die Situation in den fast 40 Jahre alten Schulgebäuden etwas genauer angesehen. Im Gegensatz zur CSU, die sich klar für einen Neubau ausspricht, wollen die Grünen aber „noch weitere Entscheidungsgrundlagen, die noch intensiv diskutiert werden müssen“, wie es in einer Pressemitteilung der Partei heißt.

Kreisräte und der Landtagsabgeordnete Thomas Gehring ließen sich von Berufsschulleiter Dietmar Bauer und dessen Stellvertreter Timo Eckert sowie dem Lindauer Landrat Elmar Stegmann zeigen, wo in diesem Schulzentrum die Probleme liegen. „An Berufsschulen heute werden Schüler mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen unterrichtet, deshalb müssen Klassen geteilt werden können. Zudem soll praktisches und theoretisches Lernen Hand in Hand gehen. Das bedeutet, dass heute eine völlig andere Raumberechnung nötig ist, als zu der Zeit, als das Berufsschulzentrum in Lindau entstanden ist“, sagte Thomas Gehring, zugleich bildungspolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, bei seinem Besuch in Lindau. „Wir sprechen heute vom Dritten Pädagogen und meinen damit die Raumqualität, die gutes Lernen fördert.“ Nach Diskussionen im Bildungsausschuss des Landtags, die von den Grünen angestoßen worden seien, habe das Kultusministerium die Richtlinien für den Schulbau etwas verbessert, „so dass die Planer und Verantwortlichen vor Ort mehr Spielraum haben“, heißt es in der Pressemitteilung.

Landrat und Schulleiter Dietmar Bauer führten die Grünen-Kreisräte und den Allgäuer Landtagsabgeordneten durch die Berufsschule, um einen Eindruck über den momentanen Zustand des Gebäudes zu vermitteln. „Wir diskutieren derzeit intensiv die Alternative Sanierung oder Neubau des Berufsschulzentrums“, habe Stegmann berichtet. „Dabei müssen wir gut abwägen, ob die vorhandene Bausubstanz eine Sanierung zulassen würde. Schließlich müssen sich die Kosten für Sanierung auch gut darstellen lassen und das Ergebnis zukünftigen Ansprüchen genügen“, so zitiert die Pressemitteilung den Landrat.

Schulleiter Bauer verwies darauf, dass Lindau mit seinem Berufsbildungsangebot sehr gut aufgestellt sei. Was fehle, sei die entsprechende bauliche Hülle, die die Bildungsaufgabe erleichtere. Nach Aussage von Kreisrat Christian Schabronath wolle man nicht die billigste Lösung, sondern sollte sich für die beste Möglichkeit entscheiden, „die unseren Berufsschulstandort langfristig sichert.“ Mögliche Vorteile eines Neubaus sind für Schabronath nachvollziehbar – denn dann ließen sich Synergieeffekte, passgenaue integrierte Fachräume, praktisches Lernen kombiniert mit theoretischem Angebot tatsächlich planen und umsetzen. Es sei grundsätzlich nicht vorrangig entscheidend, mehr Quadratmeter zur Verfügung zu stellen, sondern Raum pädagogisch besser zu nutzen, schreiben die Grünen in ihrem Pressebericht.