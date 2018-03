Grüne beantragen Kreiszuschuss für neue Kurzzeitpflege

Die Diskussion über Kurzzeitpflege im Kreis Lindau ist neu entfacht: Angesichts der Aussage von Heimleiter Klaus Höhne, er könne mangels Pflegekräften derzeit keine neuen Kurzzeitpflegegäste in Hospital und Reutiner Altersheim aufnehmen, schockiert die Kreistagsfraktion der Grünen. Sie hatten bereits vor gut einem Jahr eine Diskussion über Kurzzeitpflege angestoßen. Die endete im Oktober mit dem Beschluss des Kreistags, dass der Kreis sowohl das Bereitstellen von Kurzzeitpflege wie auch belegte Plätze in dieser Pflegeart fördert. Die Grünen beantragen jetzt, dass der Kreis auch den Bau einer Kurzzeitpflegestation finanziell unterstützen soll.

Der LZ-Bericht, dass Hospital und Altersheim Reutin derzeit keine Kurzzeitpflegegäste aufnehmen können, weil dafür qualifiziertes Personal fehlt, hat die Grünen aufhorchen lassen. „Dies hatten wir befürchtet und deshalb immer wieder darauf gedrängt, die Situation im unteren Landkreis zu verbessern und die Kurzzeitpflege breiter aufzustellen“, schreibt Schabronath an Landrat Elmar Stegmann. Das habe man auch vor dem Hintergrund gefordert, weil der Kreis „bei Problemen eines einzelnen Anbieters nicht nur von diesem abhängig“ sein sollte, so der Sprecher der Grünen.

Schabronath verweist einmal mehr darauf, dass „Kurzzeitpflege für pflegende Angehörige eine sehr wichtige Entlastung im Pflegealltag darstellt“. Wenn es dieses Angebot nicht gebe, könne da unter Umständen „zu existenziellen Problemen von Pflegenden führen“, etwa bei Krankheit oder Überlastung. So gesehen, sei die aktuelle Situation brisant. Die Fraktion der Grünen stellt deshalb für die nächste Kreistagssitzung, die derzeit für den 26. April geplant ist, einige Fragen an die Kreisverwaltung. So wollen sie wissen, ob die Kreistagsbeschlüsse vom Oktober schon umgesetzt sind, ob erste Zuschüsse an Heimbetreiber fürs Bereitstellen von Kurzzeitpflege gezahlt wurden und was das Landratsamt plant, damit der akute Missstand möglichst schnell behoben wird.

„Asklepios in die Pflicht nehmen?“

Die Grünen interessiert aber auch, ob und wie der Lindauer Krankenhausbetreiber Asklepios in die Pflicht genommen werden kann. Denn nach ihrer Ansicht muss der Klinikkonzern ein funktionierendes Kurzzeitpflegeangebot schaffen – weil das seinerzeit bei der Privatisierung und Übergabe des Krankenhauses an den Asklepios-Vorgänger Procuramed festgeschrieben worden war. Dazu erinnert Schabronath an einen Bericht der Lindauer Zeitung aus dem Jahr 2011: „Die Rechtslage ist nach Aussage des Lindauer Landrates eindeutig: Der Übertragungsvertrag des Landkreises an Procuramed von 2004 schreibt vor, dass die Kurzzeitpflege an diesem Standort erhalten werden muss. Und das gelte auch für den Nachfolger Asklepios.“ Das Abrücken von dieser Regelung hat sich nach Überzeugung der Grünen-Kreisräte „bereits mehrfach als Fehler erwiesen“.

Da nun derzeit der Zweckverband Seniorenheim Hege darüber nachdenke, einen Anbau für Kurzzeitpflege zu errichten, halten es die Grünen für wichtig, dass der Landkreis sich dabei finanziell beteiligt: Sie beantragen, dass der Kreis den Bau einer solchen festen Kurzzeitpflegestation im unteren Landkreis bezuschussen soll, und zwar über den bisher beschlossenen Förderzeitraum von zwei Jahren hinaus.

„Unserer Meinung nach ist eine Station mit einigen festen Betten zur grundlegenden Absicherung der Kurzzeitpflege dringend notwendig“, stellt der Grünen-Sprecher fest. „Diese darf aber für den Betreiber kein Draufzahlgeschäft sein.“ Sogenannte eingestreute Betten könnten die Nachfrage jedenfalls keinesfalls komplett abdecken.