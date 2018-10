An einer Ampelanlage in der Bregenzer Straße ist ein Autofahrer auf ein vor ihm stehendes Auto aufgefahren. Die Ampel schaltete von Rot auf Grün und der Fahrer ging laut Polizeibericht davon aus, dass das Fahrzeug vor ihm losfährt. Der Mann fuhr auf das Auto auf, wodurch der Fahrer des vorderen Autos leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von 330 Euro.