Grünabfall brennt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend in Niederhaus ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, war an einer Sammelstelle auf einer Fläche von etwa einem auf einen Meter ein Feuer mit einer Flammenhöhe von circa eineinhalb Meter ausgebrochen. Die Streife konnte mit einem Feuerlöscher den Brand eindämmen. Zur endgültigen Löschung wurde die Feuerwehr Lindau hinzugezogen.