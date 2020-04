Gottesdienste und Andachten im Internet

Für die Karwoche und das Osterfest werden in diesen Tagen in der St. Stephan-Christuskirche von mehreren Teams Andachten und Gottesdienste im Internet vorbereitet. So gestaltet das Team der Kinderkirche einen speziellen Ostergottesdienst mit Theaterstück für die Jüngsten und deren Eltern. In der Christuskirche sind laut Pressemitteilung vier Stationen zur Passions- und Ostergeschichte aufgebaut, die auch in den vier Andachten zu sehen sein werden. Ein Festgottesdienst mit alten und neuen Liedern zum Osterfest lädt zur Bekräftigung des eigene Taufbundes ein.

Andachtsreihe aus der Christuskirche zu den Passionstagen und zum Ostersonntag im Überblick:

Gründonnerstag, 9. April, 19 Uhr: Am Tisch des Herrn, Passionsandacht zum Gründonnerstag

Karfreitag, 10. April, 19 Uhr: Unter dem Kreuz, Passionsandacht zum Karfreitag;

Karsamstag, 11. April, 19 Uhr: An der Klagemauer, Passionsandacht zum Karsamstag;

Ostersonntag, 12. April, 19 Uhr: Vor dem leeren Grab, Osterandacht

Gottesdienste am Ostersonntag, 12. April, 9 Uhr: Kindergottesdienst „Halleluja – es ist Ostern! Halleluja Jesus lebt!“ . Die Mut machende Osterbotschaft stehe im Mittelpunkt des besonderen Kindergottesdienstes der St. Stephan-Christuskirche zu Ostern. Das bunte Fest findet unter freiem Himmel statt, mit kindgerechten Liedern und Gebeten und inmitten der erwachenden Schöpfung. Ganz besonders spannend wird es laut Pressemitteilung, wenn sich ein mutloser Jünger und eine Frau voller Hoffnung begegnen. Und natürlich darf die neue Osterkerze nicht fehlen! Auf alle, die es kreativ mögen, wartet zusätzlich ein richtig guter Basteltipp.

Ostersonntag, 12. April, 10 Uhr, aus St. Stephan: Festgottesdienst mit Orgel und Band, Osterkerze und Tauferinnerung. Der circa einstündige Festgottesdienst in der österlich geschmückten Kirche St. Stephan lädt ein, das Wunder von Ostern als Ausdruck der Überwindung wahrzunehmen. Die Predigt von Pfarrer Thomas Bovenschen, die Gebete und die Lieder von der Orgel und der Band wollen ermutigen, den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen mit Zuversicht zu begegnen. Das Anzünden von Osterkerzen sowie die Möglichkeit zur Bekräftigung des eigenen Taufbunds bieten Möglichkeiten, die Osterbotschaft für das eigene Leben neu zu ergreifen.

Die Christuskirche ist in den Tagen von Gründonnerstag bis Karfreitag täglich von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr für Gebete und Meditation geöffnet. Dazu können auch die Impulse der aufgebauten Installationen mit ihren symbolischen Darstellungen, Texten und Impulsen genutzt werden. Sie bilden gewissermaßen eine moderne Form eines kleinen Kreuzwegs.

Zudem gibt es einen eigenen Kreuzweg für Kinder. Ein Esel, ein Krug und ein Stein erzählen vom Geschehen rund um Ostern - vom Einzug in Jerusalem bis zum Ostermorgen. Indem eigene Gedanken und Fürbitten ergänzt werden können, kann der Kreuzweg mitgestaltet werden.

Natürlich müssen auch bei der Nutzung der Kirche für Gebet und Meditation die geltenden Bestimmungen zur Vermeidung von Ansteckungsrisiken beachtet werden. Auch aus diesem Grund werden Mitarbeitende aus der Kirchengemeinde vor Ort sein.