Gottesdienst zum Reformationstag in St. Stephan

Der gemeinsame Reformationsgottesdienst aller Lindauer und Wasserburger Gemeinden findet am Sonntag, 30. Oktober, um 10 Uhr in St. Stephan statt. Musikalisch wird der Gottesdienst von Jörg Spennemann (Oboe d´amore), Jelena und Klaus Nerdinger (Violine), Elisabeth Fischer (Viola) und Philip Heide (Violoncello) unter der Leitung von Burkhard Pflomm gestaltet.

Pfarrerin Petra C. Harring aus Wasserburg hält die Predigt. Darin will sie sich laut einer Pressemitteilung mit der Kirchenaustrittswelle beschäftigen, die viele als Reformationsbewegung bezeichnen würden. Das stelle beide große Kirchen vor die Frage nach ihrer Identität. „Es berührt mich als Pfarrerin, wenn ich beobachte wie ergriffen Menschen nach Trauungen, Taufen, Beerdigungen, auch nach ganz normalen Gottesdiensten sein können. Dieselben Menschen treten einige Zeit später aus der Kirche aus, die ich ihnen als geistige Heimat anbieten wollte. Natürlich stellt das vieles infrage, es stellt auch die Frage danach, wie unsere Zukunft als Kirche aussehen könnte. Dieser Frage will ich mich im Gottesdienst stellen.“

Die Theologin ist seit 2008 Gemeindepfarrerin an St. Johannes in Wasserburg und damit auch für die Evangelischen in Nonnenhorn und Alt-Bodolz verantwortlich. Ihre berufliche Laufbahn ist gekennzeichnet von einem Wechsel zwischen Gemeinde und den Medien. So war sie 14 Jahre lang als Rundfunkbeauftragte der Landeskirche beim Bayerischen Rundfunk tätig und auch Sprecherin der „Evangelischen Morgenfeier“ oder der Sendung „Auf ein Wort“ sowie Autorin von Fernsehfilmen.