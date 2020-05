Am Sonntag wird wieder ein Gottesdienst aus der Christuskirche im Internet übertragen. Dieser beginnt um 9.45 Uhr und wird von Pfarrer Eberhard Heuß gestaltet. Thema ist das bekannte Jesus-Wort von Weinstock und den Reben. Am Besten findet man die Aufnahme über die Homepage der Evangelischen Kirchengemeinden Lindau https://www.lindau-evangelisch.de . Für Sonntag, 10. Mai, gibt es bereits erste Überlegungen für einen Gottesdienst in St. Stephan.

