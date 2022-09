Gottesdienst am 18. September

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Demenzwoche gibt es in der Kirchengemeinde St. Verena am 18. September zwei Angebote: Zum einen findet in St. Verena ein Gottesdienst statt. Die Veranstalter greifen das Thema des Welt-Alzheimertages auf: „Demenz – verbunden bleiben“. In dem Gottesdienst wird die Verbindung zweier Frauen zueinander, die sie über Höhen und Tiefen hinwegträgt, aufgegriffen. Zum anderen startet um 14.30 Uhr das Café Lugeck. Die Kirchengemeinde lädt herzlich zum Verabreden und Genießen in den Räumlichkeiten des Gemeindehauses Lugeck ein. Es gibt leckeren Kuchen und frischen Kaffee zu erschwinglichen Preisen. Foto: Priyantha Cieslik (Juliana Heidenreich)