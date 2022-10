„Gott“ im Theater Lindau

Karten gibt es an der Theaterkasse, immer am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag zwischen 10 und 13.30 Uhr, sowie Montag, Dienstag, Donnerstag auch von 15 bis 17 Uhr, per Mail an theaterkasse@kultur-lindau.de oder unter 08382 / 9113911. Karten sind außerdem erhältlich bei der Tourist-Information Lindau, im Lindaupark und bundesweit bei allen Reservix Vorverkaufsstellen. Tickets zum selbst ausdrucken und weitere Informationen unter

Im Theater Lindau ist am Sonntag, 6. November, um 19.30 Uhr das zweite Theaterstück von Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach, „Gott“, zu sehen. Darin stelle er eine zentrale Frage in Bezug auf die menschliche Freiheit und Selbstbestimmung, kündigt das Kulturamt an: Darf man jemandem bei einer Selbsttötung helfen? Seit dem neuen Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Februar 2020, das den bestehenden Paragrafen 217 des Strafgesetzbuches für verfassungswidrig erklärt hat, erscheint diese Frage vermehrt in den Schlagzeilen und wird kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert.

Das Stück zeigt eine Sitzung des Ethikrats, in der rechtliche, moralische, politische, christliche und persönliche Aspekte dieses Themas zur Sprache kommen. Das Selbstbestimmungsrecht der und des Einzelnen steht dem Schutz des Lebens gegenüber. Am Ende des Theaterstückes entscheidet das Publikum, und zwar über einen konkreten Fall: Richard Gärtner, 78 Jahre alt, will sich das Leben nehmen.

Produziert wird die Vorstellung vom Euro-Studio Landgraf unter Regie von Miraz Bezar. Die Ausstattung hat Stephan Mannteuffel übernommen. Auf der Bühne stehen Ernst Wilhelm Lenik, Pia Hänggi, Karin Boyd, Christian Meyer, Martin Molitor, Susanne Theil, Wolfgang Seidenberg und Klaus Mikoleit.