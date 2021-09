Goodbye Kita St. Maria

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Liebe Kita St. Maria, die schöne Zeit ist nun vorbei. Stolz stehen hier deine Füchse und rufen ganz, ganz laut Goodbye!“ so sangen die Vorschüler der Kita St. Maria und bewegten sich auf das Ende ihrer Kindergartenzeit zu. Genauso spannend wie diese Zeit für die Kinder von der Kita St. Maria war, so ist auch die Abschiedsfeier durchzogen von Abenteuern. Dafür sorgte das grüne Klassenzimmer e.V. in Lindau. Es ist schon eine Tradition geworden, dass die Vorschulkinder hier ihre jährliche Abschlussparty bekommen. Frau Rosi Müller sorgte für ein exzellentes Programm durch den Nachmittag.

Für die Erzieherinnen ist es eine wunderbare Gelegenheit, nicht auf Planungsabläufe achten zu müssen, sondern die letzte Zeit mit ihren Schützlingen einfach genießen zu können. Denn wenn man ein Kind drei Jahre täglich begleitet, ist ein starkes Band entstanden. So führte Frau Müller die Gruppe durch ein buntes Programm. Der Spielplatz, die Trampoline, der Barfuß-Weg und die Bobby Car-Rennstrecke boten den Kindern eine Vielzahl an Beschäftigungs- und Spielmöglichkeiten.

Am Ende der Abenteuerzeit, kamen die Eltern und Familien der Vorschulkinder hinzu. Die großen Kita-Kids wurden mit lustigen Reimen mit einem Tuch in eine weiche Matte „geworfen“. Dies sollte symbolisch für den „Rauswurf“ aus dem Kindergarten stehen. Danach bekamen sie feierlich ihre Schultüten überreicht.

Zum Abschluss des gelungenen Nachmittags wurde mit Riesenbrezel und Abschiedstorte gefeiert.

Wir wünschen unseren ehemaligen Kindern eine wunderbare Zeit in der Schule, begleitet mit Freude an den vielen neuen Dingen die sie erleben dürfen und Menschen die sie verständnis- und liebevoll begleiten.