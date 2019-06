Golfer erspielen 20 000 Euro für Stiftung Valentina

Über eine dicke Spende kann sich die Stiftung Valentina freuen: ihr wurden 20 000 Euro überreicht. Das Geld kam bei einem Golfturnier zusammen.

Warum nicht für einen guten Zweck Golf spielen? Das haben sich die Rotarier des Clubs Dreiländereck gefragt und dank des Engagements von Maren Walliser ein Golfturnier in Weißensberg organisiert, bei dem sich auch der Rotaryclub Wangen-Isny-Leutkirch beteiligte. Einzig das Wetter wolle an diesem Maitag nicht richtig mitspielen. Was aber auch egal war. Der Wille der Golfspieler war eisern. Sie ließen sich nicht davon abhalten, ihren Ball über die 18 Bahnen zu treiben und anschließend bei der Tombola eifrig mitzumachen.

So kamen 20 000 Euro zusammen, die Vertreter der beiden Clubs auf Schloss Achberg an Renate und Kurt Peter überreichten. Die beiden haben die nach ihrer verstorbenen Tochter benannte Stiftung gegründet, die gemeinsam mit der Uniklinik Ulm schwerstkranken Kindern eine möglichst lange und gute palliative Betreuung zu Hause im Kreis ihrer Lieben ermöglichen will, und das von Schwäbisch Hall bis Lindau. Konkret wird mit dieser Spende eine Ärztin finanziert, die nach ihrer Babypause mit einer Halbtagsstelle in diesem Palliativbereich tätig sein will, wie Kurt Peter erzählt. So könne die ärztliche 24-Stunden-Bereitschaft für die schwerstkranken Kinder, die zu Hause palliativ betreut werden, sichergestellt werden. Die Ärztestelle muss großteils durch Spenden finanziert werden, sagte Peter. Da komm diese Spende der beiden Rotaryclubs gerade recht. Die Spendenübergabe verbanden die beiden Clubs mit einem Besuch der Kunstausstellung auf Schloss Achberg.