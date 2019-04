Golfclub darf eine Maschinenhalle bauen

Nach heftiger Auseinandersetzung hat der Bauausschuss mit 7:4 Stimmen den Bau einer Maschinenhalle für den Golfclub auf dem Schönbühl genehmigt. Die Bunten kündigten dennoch „erheblichen Widerstand“ gegen den Bau an.

Die Mehrheit im Ausschuss sieht die Notwendigkeit des Baus, für den Stadt und Verein seit Jahren einen geeigneten Standort suchen. Der Verein hat die fast 60 Geräte, die acht Mitarbeiter zur Pflege des Golfplatzes brauchen, bisher in verschiedenen Schuppen untergebracht. Schon lange will der Verein diese Geräte sowie Düngemittellager, Sandplatz und Ähnliches, aber auch Sozialräume und WC für die Mitarbeiter in einer Halle unterbringen.

Annette Holzlöhner vom Bauamt der Stadt erinnerte an bereits vorgeschlagene Standorte, die Verwaltung und Räte jeweils einhellig abgelehnt hatten, weil sie das Landschaftsbild oder den Drumlinhügel zerstört hätten. Zwischenzeitlich hätten Verein und Stadt weitere Standorte geprüft, die aber nicht in Frage kämen. Somit bleibe nur der sogenannte Holzlagerplatz, den der Verein heute auch als Überlaufparkplatz nutzt.

Die offiziellen Stellungnahmen der Naturschutzbehörde des Landratsamtes und des Forstamtes fehlten zwar noch, doch mündlich hätten beide ihr Einverständnis erklärt. Unter der Voraussetzung, dass die tatsächlich einverstanden sind, sollte der Ausschuss das Vorhaben genehmigen, schlugen Holzlöhner und Chefstadtplaner Kay Koschka vor.

Tatsächlich seien die Arbeitsbedingungen bisher nicht mehr zumutbar, urteilten Oliver Eschbaumer (BU), Sebastian Krühn (JA), Martin Schnell (LI), Martin Rupflin (FB) Werner Schönberger (FW) und Thomas Hummler (CSU) sowie OB Gerhard Ecker. Zudem werde die neue Lage im Zentrum des Geländes dazu führen, dass weniger Fahrten nötig sind, was im Sinne des Umweltschutzes sei. Da der Boden auf dem Grundstück sowieso schon teilweise versiegelt sei und weil die Halle dort durch Wald eingegrünt ist, sei der Standort der beste.

Die Befürworter verwiesen zudem darauf, dass die Stadt vom Golfclub eine schriftliche Erklärung verlangt, dass es keinen Ersatz für die dort bisher genutzten Parkplätze geben werde. Außerdem sollen auf Jahre hinaus auch keine anderen Erweiterungen mehr genehmigt werden. Wo die Autos künftig parken sollen, blieb in der Sitzung am Donnerstag offen.

Uli und Matthias Kaiser verwiesen auf die Vorgeschichte verschiedener Bauvorhaben des Golfclubs, die jeweils erst nach großem Streit gebilligt wurden. Demnach hätte der Club den Platz eigentlich zumindest teilweise renaturieren sollen, hat dies aber nicht getan und werde dafür jetzt belohnt. Das werde zum Vorbild für andere Bauwillige, sagte Uli Kaiser voraus. Die Bunten fürchten zudem, dass für den Bau oder später nach ersten Sturmschäden Bäume für die neue Halle gefällt werden müssen. Dem schloss sich Renate Schmid (ÖDP) an.

Angelika Rundel (SPD) könnte sich die Halle grundsätzlich vorstellen, hält sie aber für zu groß. Zustimmen könne sie nur, wenn der Verein den Neubau deutlich kleiner planen würde.