Golf-Club Lindau-Bad Schachen ermittelt die Clubmeister

Die Mitglieder im Golf-Club Lindau Bad Schachen haben in mehreren Wertungskategorien die Clubmeisterschaften ausgespielt. Anfang September waren als Erstes die Damen und Herren an der Reihe, wie der Verein mitteilt.

Im traditionellen Modus wurde hierbei an drei Tagen jeweils eine Runde über 18 Loch Zählspiel absolviert. Am Freitag konnten die Damen und Herren bei Regen noch spielen. Am Samstag ging dann nichts mehr, nachdem in der Nacht zuvor 35 Liter Regen pro Quadratmeter niedergang und der Platz nicht mehr bespielbar war. Die Spielleitung einigte sich darauf, die Clubmeisterschaft der Damen und Herren lediglich über zwei Runden auszutragen, so dass am Sonntag bei relativ guten Bedingungen die Finalrunde gespielt wurde. Trotz vier Schlägen Rückstand am ersten Tag konnte sich Livia Plaumann mit einer 79er Runde am zweiten Tag vor der Meisterin 2017 durchsetzen. Mit 86 und 79 Schlägen reichte ein Schlag Vorsprung zum Clubtitel. Ebenso mit einem Schlag Vorsprung siegte Gordian Curtius Seutter von Loetzen mit Runden von 75 und 73 Schlägen bei den Herren, gefolgt von Nicholas Plaumann (74/77) und David Gött (70/82).

Vergangenes Wochenende trugen die Senioren/Mastersenioren und die Jugend ihre Titelkämpfe aus. Bei diesmal perfekten Wetterbedingungen wurden am Samstag und Sonntag jeweils eine Runde über 18 Loch gespielt. Bei den Seniorinnen siegte Sandy Schwab mit Runden von 83 und 92 Schlägen vor Gabriele Kolb (87/90) und Karin Gsell (90/90).

Bei den Senioren gewann Friedrich Willemsen mit Runden von 78 und 78 Schlägen. Den zweiten Platz holte sich Kurt Gschliesser (83/79), gefolgt von Uli Berlinger (85/80).

Bei den Mastersenioren (ab 70 Jahre) triumphierte dieses Jahr Herbert Vogel mit 90 und 88 Schlägen. Auf Platz zwei landete Peter Schenkenbach (92/97) vor Helmut Mayer (97/94). Bei den Masterseniorinnen gab es dieses Jahr keine Meldungen.

In der Jugendkategorie mit 17 Teilnehmern behielt bei den Mädchen Ricarda Willemsen (108/107) vor Julie Müller (122/135) die Oberhand. Bei den Jungen siegte David Schäfer (82/87) vor Maximilian Neuser (93/79) und Alexander Wegner (92/98).

Und die Konkurrenz der Golf-Minis dominierte Sophie Barnay mit 36 Nettopunkten.