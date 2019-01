Goldenes Herz und eiserne Schnauze

Prosa, Gedichte und Reportagen von Kurt Tucholsky sind am Freitag, 1. Februar, im La petite France, In der Grub 36, in Lindau zu hören.

Es lesen Katharina Büttner-Kirschner und Wolfgang Troy (ehemals Theater Blauer Kater, Lindau), für Musik und Gesang sorgen das Duo Valentinas (Vorarlberg) mit Susanne Kanonier (Akkordeon/Gesang) und Ilona Wörnhör (Violine/Gesang).

Kurt Tucholsky (1890-1935) zählt zu den außergewöhnlichsten deutschen Schriftstellerpersönlichkeiten. Im Zentrum der Lesung mit musikalischer Begleitung stehen Tucholskys humorvolle und gleichzeitig tiefgründige Gedichte, Prosa und Reportagen. Der facettenreiche literarische Spannungsbogen reicht hierbei von den allgemeinen menschlichen Unzulänglichkeiten über das nicht immer ganz einfache Verhältnis zwischen Frauen und Männern bis zu Tucholskys sensiblen Blick auf seine Seelenheimat: Frankreich. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.