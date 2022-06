Gold, Silber und Bronze: Thomas Brüchle räumt drei Medaillen ab

Bei den Montenegro Para Championships hat das deutsche Para-Tischtennis-Team insgesamt 13 Medaillen gewonnen. Besonders erfolgreich war der Lindauer Rollstuhltischtennisspieler Thomas Brüchle, der es gleich dreimal auf das Podium schaffte.

Gold gab es für Brüchle im Einzel. In der Wettkampfklasse (WK) 3 spielte er souverän auf. Mit Siegen gegen Mladen Ciric (Serbien) und Primoz Kancler (Slowenien) zog er souverän in die K.o.-Runde ein und über ein Freilos im Viertelfinale sowie einen Halbfinalerfolg gegen Jan Gürtler sicherte er sich die Teilnahme am Finale. Dort setzte Brüchle sich erneut gegen Ciric durch.

Die Silbermedaille gewannen Brüchle und Sandra Mikolaschek. In der Mixed-Klasse XD4-10 drangen sei bis ins Finale vor, um dort dann aber Andela Muzinic und Tomislav Spalj (Kroatien) zu unterliegen. Für Brüchle gab es zudem noch Bronze: Der Lindauer und Gürtler sicherten sich im Doppel den dritten Platz.