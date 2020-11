Gold, Silber und Bronze: Lindauer Läufer erzielen gute Ergebnisse bei Senioren-Europameisterschaften

Mit Wolfgang Wäger und Otto Hörmann haben zwei Läufer aus Lindau in Portugal gute Resultate eingefahren. So nahmen beide kurz vor dem November-Lockdown noch an den Senioren-Europameisterschaften im Berglauf und Trail in Porto Moniz auf der Insel Madeira teil und überraschten dabei sogar teilweise die Konkurrenz.

Das war vor allem beim Traillauf über 31,5 Kilometer und mehr als 2000 Höhenmetern der Fall, als Wäger nach drei Stunden und 23 Minuten als Gesamtzweiter im Ziel ankam und nur von dem Franzosen Laurant Vincent geschlagen wurde. Neben der Silbermedaille in der Altersklasse M40 sicherte er sich zusätzlich die Goldmedaille mit der deutschen M40-Mannschaft. Er durfte sich zudem darüber freuen, den anspruchsvollen Trail heil überstanden zu haben. Der Wettkampf fand bei strömenden Regen statt, sodass der Boden extrem glatt war und kaum ein Läufer ohne Sturz nach unten kam.

Respektabel verkaufte er sich auch beim Berglauf. Die Strecke mit 8,5 Kilometer und 100 Höhenmeter beendete er als bester Deutscher auf Gesamtrang sechs. Zudem erreichte er in der Altersklasse M40 den vierten Platz. Ähnlich gut lief es bei seinem Lindauer Laufkollegen Otto Hörmann. In der Altersklasse M60 wurde er Dritter, darüber hinaus konnte Hörmann mit dem deutschen Team die Goldmedaille in seiner Altersklasse holen.

Hörmann war außerdem bei einem weiteren sportlichen Wettkampf im portugiesischen Funchal auf der Insel Madeira am Start und durfte auch eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Denn bei den non-stadia-Europameisterschaften der Senioren in Südeuropa landete er mit der deutschen M60-Mannschaft auf dem zweiten Platz. In der Einzelwertung bedeutete das für den Lindauer Rang 13 in der Altersklasse M60. Beim Nachtlauf über zehn Kilometer liefen die Teilnehmer zwei Runden in der Innenstadt von Funchal. Eine weitere Medaille mit dem deutschen Team gewann Hörmann zudem beim Teamcross, bei dem je drei Teilnehmer einer Nation eine Crosslaufrunde mit einer Länge von zwei Kilometern absolvieren mussten. Dabei erreichte Hörmann Bronze mit dem deutschen Team in seiner Altersklasse.