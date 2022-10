Gold, Silber und Bronze für Lindaus Judoka

Drei Kämpfer, drei Medaillen: Die Judokas des TSV Lindau haben sich bei den internationalen Bodenseemeisterschaften in Bregenz einen kompletten Medaillensatz gesichert. Die Bodenseemeisterschaften sind ein fester Termin im Kalender der Judo-Vereine aus Österreich, Schweiz und Deutschland. Doch wegen Corona war das Turnier zwei Jahre ausgefallen.

Emma Roither sichert sich den Siegerpokal

Drei Judoka des TSV Lindau nutzten die Chance, in Bregenz internationale Wettkampfluft zu schnuppern. Trainer Manfried Steiert konnte zufrieden sein: Bei den Mädchen unter 14 Jahren erkämpfte sich Lisa Petersen in der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm die Bronzemedaille. Einen guten Tag erwischte auch Anton Ruf (bis 34 kg), der sich auf den zweiten Platz vorkämpfte. Für den goldenen Abschluss sorgte Emma Roither (bis 52 kg): Sie gewann in der Altersklasse unter 16 Jahren alle Kämpfe vorzeitig und sicherte sich somit den begehrten Siegerpokal.