Gockel „Goldie“ sucht ein neues Zuhause

„Goldie“ wurde der prächtige, junge Gockel genannt. Er kam im Mai ins Tierheim, da aus den einstigen jungen Küken zu viele Hähne geworden waren. Er ist von der Rasse her ist er ein Amrock-Mischling. Der Hahn hat vergangenes Jahr im August das Licht der Welt erblickt. Er hat ein freundliches Wesen und sucht nun eine Hühnerschar, mit der er genüssliche herumpicken, scharren und auf die er aufpassen kann. Natürlich mit viel Auslauf und nachts einen sicheren Platz im Hühnerstall. Wer für seine Hühnerschar noch einen großen Gockel sucht und Goldie einen neuen Platz in artgerechter Umgebung geben will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon 08382 / 72365 in Verbindung setzen.