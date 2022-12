Glitzernde Engel stürmen das Krankenhaus und Hospiz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein echtes Weihnachtswunder wünschten sich die Schüler aus Lindau, Bodolz, Wasserburg und Nonnenhorn für Kranke, die in diesem Jahr alleine Weihnachten im Krankenhaus oder Hospiz feiern mussten.

Schnell war den schlauen Schülern klar: „Engel haben kein Besuchsverbot … juhuuu !!!“ So wurde die Idee von Frau Eisele, ihrer Religionslehrerin, mit viel Eifer sofort in die Tat umgesetzt und beschlossen, haufenweise Engel loszuschicken.

Karten wurden gefaltet, mit Eifer kleine persönliche Nachrichten geschrieben, zum Beispiel: Paul, neun Jahre: „Hallo ich bin dein Engel. Ich behalte dich im Auge und beschütze dich für immer!“; Lena, sechs Jahre: „Gott schickt dir Sterne damit es warm bei dir ist!“; Raphael, acht Jahre: „Gott beschützt dich immer, du bist was Besonderes!“; Ida, sieben Jahre: „Ich denk an dich, sei schön behütet!“

Anschließend wurden die Engelchen mit glitzernden Kleidchen für ihren Flug zu den Kranken festlich angezogen, die Kleidchen mussten vorher zugeschnitten werden und konnten mit jeder Menge Glitzersteinchen in vielen Farben geschmückt werden. Viele Sterne wurden drum herum geklebt, je nach Geschmack des jeweiligen Schülers, denn der Himmel sollte zu spüren sein.

350 Karten landeten so an Heiligabend auf den Nachttischkästchen von Menschen, die über Weihnachten im Krankenhaus Lindau, dem Hospiz Lindau und Wangen oder in der Fachklinik Wangen verbringen mussten.

Dort gab es ein großes Staunen über dieses schöne Weihnachtswunder, als die Engelchen in den Krankenzimmern landeten. Sie entlockten mit ihren fröhlichen Gesichtern, ihren glitzernden Kleidchen und herzerfrischenden Grüßen den großen oder kleinen Kranken ein Weihnachtslächeln und manchmal kullerte auch ganz leise eine Träne vor Freude.

Wenn man jetzt durch so manches Fenster schaut, sieht man noch die Engelchen dort herumschweben, denn sie müssen ja gut auf ihren Schützling aufpassen und gute Laune verbreiten, mit ein bisschen Himmel geht das viel leichter.