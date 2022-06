Glimmbrand in Asylunterkunft Hohenems

Zu einem Brand kam es am Donnerstag, 23. Juni, in einem Mehrparteienhaus in Hohenems. Ein Bewohner hatte gegen 14 Uhr eine starke Rauchentwicklung im obersten Geschoss des Hauses, in welchem auch 18 Asylbewerber wohnen, bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Feuerwehren aus Hohenems und Altach konnten – so die Polizei – mit insgesamt 40 Einsatzkräften den Glimmbrand rasch unter Kontrolle bringen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung und es wurden keine Personen verletzt. Brandursache dürfte ein technischer Defekt eines Elektrokleingerätes sein. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Ersatzunterkünfte wurden von der Caritas zur Verfügung gestellt.