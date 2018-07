Gleich zweimal Unfallflucht begangen

Eine nicht alltägliche Unfallflucht hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag aufgeklärt. Ein Auto war gleich zweimal in Unfälle verwickelt, es saß aber jedes Mal jemand anders hinterm Steuer. Abgehauen sind sie aber beide. Erwischt wurden sie aber auch.

Gegen 21 Uhr am Montag meldete eine Frau einen Unfall in der Nobelstraße. Ein Auto war dort gegen einen geparkten Wagen gefahren und geflüchtet. Die Polizeistreife sicherte aber zurückgebliebene Fahrzeugteile und Lackspuren. Außerdem waren im Schnee ganz deutlich Fahrspuren des Unfallverursachers zu sehen, die in Schlangenlinien über die ganze Straße gingen. Die Beamten folgten den Fahrspuren und kamen in der Rickenbacher Straße zu einer weiteren Unfallstelle. Auch hier hatte der Unfallwagen ein geparktes Fahrzeug gerammt. Den Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf gut 10 000 Euro.

Obwohl sich die Fahrspuren im Stadtgebiet verliefen, ermittelte die Polizei über die zurückgebliebenen Fahrzeugteile schnell den Fahrzeugtyp. Und drei Stunden später standen die Polizisten in Aeschach vor einem passenden Fahrzeug, das frische Unfallschäden aufwies.

Allerdings behauptete zunächst die Freundin des Autobesitzers, dass sie gefahren sei. Über Zeugenaussagen konnten die Beamten dies jedoch widerlegen. Tatsächlich hatte der angetrunkene Fahrzeughalter in der Nobelstraße den Unfall gebaut, danach ließ er seine Freundin ans Steuer. Diese wiederum verursachte bei der Weiterfahrt den zweiten Unfall, und auch von dieser Unfallstelle flüchtete das Paar.

Nachdem alles Leugnen nicht half, räumte die Frau den Sachverhalt ein und gab überdies noch an, dass ihr blaues Auge, das die Beamten bis dahin für eine Unfallverletzung gehalten hatten, von einem Faustschlag ihres Freundes stammte, der nach dem zweiten Unfall ziemlich wütend geworden war.

Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit - er hatte drei Stunden nach dem Unfall noch 0,8 Promille Alkohol im Blut -, wegen Unfallflucht und Körperverletzung verantworten. Seinen Führerschein hat die Polizei noch in der Nacht sichergestellt. Auch gegen seine Freundin wird ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.