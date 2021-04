Einbruch auf dem Bauernhof - Filmaufnahmen inklusive

Einbrecher haben Mitte der Woche Werkzeug auf zwei Höfen in Lindau gestohlen. An einem der landwirtschaftlichen Betriebe wurden die Kriminellen von einer Kamera aufgenommen. Die Lindauer Polizei nennt den Tathergang unüblich.

Die Einbrecher seien bereits am Sonntag zum Spähen am Hof gewesen, sagt Sebastian Wuggezer, Leiter des gleichnamigen Familienbetriebs in Lindau-Hochbuch. Mehrere Wildkameras seien auf dem Hof montiert, bei einer Routinesichtung des Filmmaterials am Dienstag, habe die Familie die zwei Personen gesehen. „Wir haben das gleich zur Anzeige gebracht“, sagt Sebastian Wuggezer, der daraufhin abendliche Kontrollrunden auf dem Hof drehte.

Die nützten jedoch nichts. Kameraaufnahmen zeigen, wie die zwei Einbrecher am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein Tor zum Hof Wuggezer aufbrechen und mehrere Motorsägen, eine Fettpresse und Akkuschrauber stehlen. „Ich bin um diese Uhrzeit nochmal über den Hof gelaufen. Die müssen kurz vorher oder danach da gewesen sein oder standen vielleicht im die Ecke.“ Die Familie und Kinder seien gleich nebenan im Haus gewesen – „es ist wirklich unfassbar dreist.“

„Bei uns gibt es um diese Uhrzeit keinen Moment, in dem es komplett ruhig ist. Die Pferde und Kühe machen immer Geräusche.“ Sebastian Wuggezer

Wuggezer glaubt, die frühe Uhrzeit des Einbruchs ist Taktik. „Bei uns gibt es um diese Uhrzeit keinen Moment, in dem es komplett ruhig ist. Die Pferde und Kühe machen immer Geräusche.“ Außerdem würden sich potenzielle Zeugen gegen 22 Uhr nichts dabei denken, wenn sich Gestalten über den Hof bewegen, sagt Wuggezer.

Der zweiten betroffene landwirtschaftliche Betrieb befindet sich im Sorgersweg gleich um die Ecke. Auch dort wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einer Garage ein Akkuschrauber, eine dazugehöriges Ladegerät und eine Motorsäge gestohlen.

Werkzeug-Diebstahl passiert – aber nicht auf Bauernhöfen

Nach bisherigen Ermittlungen, dürfte es bei beiden Taten ein Zusammenhang geben, sagt Lindaus Polizeichef Thomas Steur. „Dass Werkzeug wegkommt, das passiert schon mal“, sagt Steur. Bei Bauarbeiten oder Ausbesserungen am Schienennetz knacken Banden immer wieder Container auf und klauen das Equipment der Unternehmen. Auch auf dem Lindauer Wertstoffhof habe es kürzlich einen Diebstahl gegeben, sagt Steur, der auf diese Art von Banden zurückzuführen sein könnte – „dass müssen wir aber nochmal genau untersuchen.“

Der Diebstahl von Werkzeugen auf landwirtschaftlichen Höfen ist laut Steur jedoch unüblich für Lindau und Umgebung. Auf die Frage, ob diese Art von Einbrüchen nun öfter stattfinden, antwortet der Polizeichef: „Das müssen wir mal abwarten.“ Es könne schon sein, dass sich eine Tätergruppe auf solche Objekte spezialisiert hat. Landwirte könnten Beleuchtungen mit Bewegungsmelder auf ihren Höfen anbringen, sagt Steur. Außerdem will die Polizei in den kommenden Tagen verstärkt die ländlichen Ortsteile Lindaus abfahren. Der Versuch, solche Banden auf frischer Tat zu ertappen, sei jedoch die bekannte Nadel im Heuhaufen.

Sicherheitsgefühl ist verschwunden

Sebastian Wuggezer hat bisher nur von Bauernhof-Einbrüchen im Landkreis Biberach und Ravensburg gehört, dort seien die Höfe deutlich größer. „Einem Bekannten haben sie einmal den Traktor auseinandergenommen und nur die wertvollen Komponenten geklaut.“

Ein Einbruch nimmt das Gefühl von Sicherheit, das erlebe Wuggezer nun am eigenen Leib. Er hofft, mit seinen Aufnahmen der Polizei helfen zu können. Wie er auf selbst auf den Einbruch reagieren soll – ob er neue Schränke kauft, mehr Kameras installiert oder doch alles beim Alten lässt – da ist sich Wuggezer noch unsicher.