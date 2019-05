Gleich fünf Fahrräder geklaut

Gleich fünf Fahrraddiebstähle sind bei der Lindauer Polizei am Mittwoch gemeldet worden.

Vor der Realschule in Aeschach haben Diebe ein blaues Fahrrad der Marke Bulls Sharptail Street 1 entwendet. Sie hatten das Schloss aufgeschnitten. In der Maximilianstraße wurde ebenfalls das Schloss eines schwarz und orange lackierten Fahrrades der Marke Kilimanjaro aufgebrochen und das Fahrrad geklaut. Auch ein am Bahnhof Aeschach abgesperrtes, graues Fahrrad der Marke Effect verschwand laut Polizei spurlos. Ein weiteres abgesperrtes, graues Fahrrad der Marke Union fehlt in der Schneehalde. Weiter wurde ein unversperrtes, rotes Fahrrad der Marke Merida vor dem Hauptbahnhof mitgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1150 Euro.