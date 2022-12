Gleich drei Unfälle auf der A 96

Auf der A 96 hat es am Freitagvormittag gleich drei Verkehrsunfälle gegeben. Sie passierten alle während eines Staus.

„Der erste Verkehrsunfall ereignete sich, weil ein 57-jähriger Pkw-Führer die Vorfahrt eines 38-jährigen Lkw-Fahrers missachtet hatte“, schreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Demnach hatte der Autofahrer den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Lindau befahren und wollte sich auf dem rechten Fahrstreifen einordnen. Der Autofahrer stand so im toten Winkel des Lastwagens.

„Der Lkw-Fahrer fuhr im stockenden Verkehr an und touchierte dabei den Pkw des 57-Jährigen“, so die Polizei weiter. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils circa 5000 Euro.

Bei den Unfällen wird keiner verletzt

Der nächste Unfall passierte ähnlich. Eine 35-jährige Autofahrerin wollte an der Anschlussstelle Sigmarszell auf die A 96 auffahren. Sie wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen. Im Moment des Einfahrens fuhr eine 52-jährige Lastwagenfahrerin mit ihrem Sattelzug an. „Es kam zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen“, so die Polizei. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Weil er nicht aufgepasst hatte, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer im stockenden Verkehr zwischen der Anschlussstelle Lindau und der Landesgrenze auf einen vor ihm fahrenden 58-jährigen Autofahrer auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 5000 Euro. Bei keinem der Unfälle gab es laut Polizei Verletzte.