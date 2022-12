Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nicht an Herausforderungen, nicht an Leid und nicht an Krieg denken. So das Motto zur diesjährigen Weihnachtsfeier mit allen Aktionskindern, Flüchtlingsgästen, Freunden und Gönnern des Verein.

Einen Nachmittag voll Freude, Spaß und Entspannung. Eine Weihnachtsschatzsuche mit kleinen Geschenken, Plätzchen essen, Punsch trinken und Weihnachtslieder am Lagerfeuer singen – das diesjährige Weihnachtsfest im grünen Klassenzimmer. Und doch anders: Als wir ums Feuer sitzen rückt Alexeij ganz nahe zu mir her. Ich spüre er will in den Arm genommen werden. Während er sich her kuschelt fragt er mich plötzlich: „Glaubst du noch an Weihnachten?“ Ich merke sofort auf was Alexeij hinaus will, der achtjährige Bub kommt aus der Ukraine und lebt mit Bruder und Mama nun schon neun Monate in Lindau. Ich überlege kurz und antworte: „Ja, ich glaube an Weihnachten. In diesem Jahr durften wir gleich bei unserem Aufruf zur Spendenaktion eine riesige Hilfswelle empfangen, das ist für mich Weihnachten. Bei vielen Aktionen dieses Jahr haben wir sehr großzügige Unterstützung bekommen, das ist für mich Weihnachten. Wir haben mit vielen Kleinigkeiten helfen können und Dankbarkeit erfahren, das ist für mich Weihnachten. Wir haben viele Familien vermitteln können und haben zu vielen noch Kontakt, das ist für mich Weihnachten. Wir haben sehr viele Feste mit Kindern und Eltern feiern dürfen und glückliche Gesichter gesehen, das ist für mich Weihnachten. Wir sitzen hier ums Lagerfeuer, alle sind glücklich und zufrieden, das ist für mich Weihnachten. Wir haben dich und viele andere Kinder kennen gelernt, ihr seid uns ans Herz gewachsen, das ist für mich Weihnachten. Ihr Kinder seid Lichtblicke für die Zukunft, das ist für mich Weihnachten. Ja, ich glaube an die Weihnachtsbotschaft: Frieden, den Menschen auf Erden.“