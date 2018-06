Glas in Gesicht geschlagen: 2250 Euro Strafe

Eigentlich war die Party schon vorbei. Dann kommt es zu einer Rangelei. Am Ende landen Glassplitter im Gesicht eines Unbeteiligten und verletzen ihn. Das Amtsgericht Lindau hat jetzt einen 24-Jährigen zu einer Geldstrafe von 2250 Euro verurteilt.

Ganz genau wisse er den Ablauf nicht mehr, sagt der Angeklagte aus einer Gemeinde bei Lindau bei der Verhandlung. Verschwommen könne er sich aber noch an den Abend im Dezember 2013 erinnern. An dem Abend, an dem der Bankangestellte mit ein paar Fußballkollegen unterwegs war. Alkohol floss zur Genüge. Acht Wodka gemixt mit einem Energiegetränk habe er getrunken, schätzt der Angeklagte. Dazu ein paar Schnäpse. Am Ende der Nacht hatte der heute 24-Jährige 2,32 Promille im Blut. So steht es im Polizeibericht. „Ein Ungeübter wäre da schon nicht mehr senkrecht gestanden“, kommentiert dies Richter Klaus Harter.

Auf der Tanzfläche eines Clubs in Lindenberg war es dann zu einer Rangelei gekommen. Der Angeklagte habe gesehen, wie einer seiner Freunde geschlagen wurde, sagt er. „Ich wollte ihm helfen.“ Er habe den Angreifer weggezogen, dann selbst einen Schlag abbekommen. Um sich zu wehren, habe er auch zugeschlagen – ein Longdrinkglas umklammernd. Glassplitter flogen durch die Luft, einer verletzte das Opfer im Gesicht nahe am Auge, ein großer Splitter steckte dem Angeklagten selbst in der Hand. Dieser habe sich weggeduckt, seine blutende Hand auf der Toilette versorgt.

„Ich wollte ihn niemals so verletzen“, beteuert der 24-Jährige vor Gericht. Niemals zuvor sei er an einer Schlägerei beteiligt gewesen. Bei seinem Opfer hat sich der Angeklagte längst entschuldigt. Auch hat er ihm bereits 2000 Euro Schmerzensgeld überwiesen – diese Summe habe ein Richter des Zivilgerichts vorgeschlagen. Seit dem Vorfall habe der Angeklagte auch keinen Schnaps mehr getrunken, sagt er.

Vor dem Vorfall hatten sich die beiden Männer nicht gekannt. Bei seiner Zeugenaussage sagt das 22-jährige Opfer, dass es unbeteiligt am Rand gestanden sei. Dass der Angeklagte sich mit dem Schlag wehren wollte, schließt der 22-Jährige nicht aus. „Es drängt sich der Verdacht eines Missverständnisses auf“, sagt der Richter zu den Berichten der jungen Männer. „Kann sein“, antwortet das Opfer. Abgesehen von einer Narbe hat er von dem Vorfall keine bleibenden Schäden erhalten.

Der 22-Jährige war der einzige der Beteiligten, der an dem laut Richter „alkoholgeschwängerten Abend“ nüchtern war. Drei weitere Zeugen konnten rückblickend keine Klarheit in die Geschehnisse bringen.

Die Staatsanwältin sprach in ihrem Plädoyer schließlich von einem „minderschweren Fall“ einer gefährlichen Körperverletzung. Sie gab aber die Nähe zur schweren Körperverletzung zu bedenken. Schließlich hätte das Glas auch das Auge des Opfers treffen können. Sie forderte 4500 Euro Strafe (100 Tagessätze). Der Verteidiger verwies aufgrund des Alkoholkonsums auf die beeinträchtigte Schuldfähigkeit des Angeklagten. Auch sprach er von einer „fahrlässigen Überschreitung des Notwehrrechts“ und plädierte auf fahrlässige Körperverletzung und 30 Tagessätze.

Richter Harter sah keine Notwehr gegeben, schloss sich aber der fahrlässigen Körperverletzung an. Er verurteilte den 24-Jährigen zu 50 Tagessätzen à 45 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.