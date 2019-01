Glücksdrachen, Vivaldi und Spitzentanz

Zum 30-jährigen Geburtstag, den der chinesische Nationalcircus in diesem Jahr feiert, ist er mit seinem Jubiläumsprogramm „The Great Wall“ in Europa unterwegs. Dabei gastierte er am Dienstagabend mit einer farbenprächtigen und fulminanten Show in der sehr gut besuchten Inselhalle.

Erwartungsfroh sitzt das Publikum vor der Bühne. Der Vorhang gleitet zur Seite und zeigt ein eher minimalistisches Bühnenbild, in dessen Zentrum die große chinesische Mauer steht. Eine tiefe Stimme aus dem Hintergrund berichtet von Sagen und Mythen, die sich um dieses kolossale Bauwerk ranken. Die Erzählungen von Drachenkämpfen und von Mauern (auch in den Köpfen der Menschen) erinnern wohl nicht nur zufällig an heutige Tagesthemen. Dann aber geht es auch schon los, das bunte, fernöstliche Spektakel. Es ist ein Zusammenspiel aus Akrobatik, Tanz, Ballett, Musik, Humor und Zauberhaftem aus dem Reich der Mitte. Über 20 Artisten – zierliche meist recht junge Männer und Frauen in knallbunten, kunstvoll gearbeiteten Folklorekostümen – zelebrieren mit sanftem Lächeln im Gesicht ihre verträumt romantischen Darbietungen und feuern ihr artistisches Feuerwerk weitgehend stumm ab. Zu den gespielten Geschichten rund um die imaginäre Reise in eine andere Zeit, in eine andere Welt, in das traditionelle China eben, erklingt erstaunlicherweise klassische europäische Musik: Zu den „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi lassen die Artisten Diabolos fliegen, Teller kreisen, balancieren liegend mit chinesischen Papierschirmchen, filigranen Gläsern oder großen Gefäßen. Eine Geisha zaubert aus ihrem Kostüm endlos viele Spielkarten.

Nicht neu aber schön

Ein junger Mann jongliert mit bis zu zehn Bällen gleichzeitig. Zwei wunderschöne Schlangenfrauen verbiegen sich gewandt nach allen Regeln der Kunst. Eine andere schwebt im Spitzentanz anmutig über die Bühne, lässt sich von ihrem Showpartner in die Luft wirbeln, schlägt dabei einen atemberaubenden Salto vorwärts und steht am Ende auf nur einer Zehenspitze auf seinem Kopf. Die beiden weißen und schwarzen Glücksdrachen scheinen Welpen zu sein – plüschig und weich zotteln sie über die Bühne und schauen lieb. Dazu gibt es ein bisschen clownesken Klamauk mit Einlagen chinesischer Kampfkünste: Ein paar Männer in Six-Pack-Shirts, die sich gegenseitig Ohrfeigen geben. Das gefällt besonders den Kindern im Publikum – aus einigen Ecken ist amüsiertes Kichern zu hören. Ein Herr im Pelzmantel – ist es ein Kaiser? – balanciert bildgewaltig mit vielen zu einem Drachen verbauten Holzbänkchen, trägt das schwere Ungetüm nur auf der Stirn. Dazwischen erklingt immer wieder mahnend die tiefe Stimme, die darum bittet, die Mauern im Kopf doch schnellstens abzubauen. Vielleicht sind die „Vier Jahreszeiten“ ja ein dezenter Hinweis darauf, kulturelle Grenzen zu durchbrechen. Zugegeben, neu sind weder die Zaubertricks noch die Akrobatiknummern. Dennoch fühlt sich das Publikum von der Show gut unterhalten – was es mit viel Beifall, „Bravo-“ und „Schön!“-Rufen immer wieder bezeugt. Nach dem farbenprächtigen Schlussbild schließt sich der Vorhang wieder. Eine kleine Artistin lugt noch einmal hervor und ruft dem stehend applaudierenden Publikum fröhlich einen Abschiedsgruß zu.