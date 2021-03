Gitzenweiler-Hof ist Partner der Lindauer Gartenschau

Der Gitzenweiler Hof ist Gastgeberpartner der Gartenschau Lindau. Auf dem Ausstellungsgelände entsteht in unmittelbarer Nähe zu den Uferstufen der „Gitz-Beach“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Gitz-Beach werde ein Bereich, in dem die Besucher der Gartenschau verweilen und ausruhen können. „In den gemütlichen Liegen und mit den Füßen im Sand lässt es sich mit Blick über den See wunderbar entschleunigen“, erklärt Heidrun Müller (rechts), Geschäftsführerin, Gitzenweiler Hof. Darüber hinaus soll es einen Kräutergarten zum Probieren auf dem Gelände geben. Gartenschau-Geschäftsführerin Claudia Knoll freut sich über die Partnerschaft.