Gitzenweiler Hof im TV zu sehen

Das Lindauer „Wirtshaus Gitzenweiler Hof“ ist ab Montag, 21. September, ab 17.55 Uhr in der Serie „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ auf Kabel Eins zu sehen. In der Show treten fünf Restaurants am Bodensee gegeneinander an und lassen sich in Sachen Essen, Service und Atmosphäre von Spitzenkoch Mike Süsser auf die Finger schauen und bewerten. Seit 2019 betreibt der Campingpark Gitzenweiler Hof das Restaurant selbst und hat seine Türen auch Lindauern und Besuchern der Region geöffnet.