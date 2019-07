GITZ-Heißluftballon hebt wieder ab

Die Lindauer Ballonfiesta wird am Samstag, 13. Juli, ab 15 Uhr zum Treffpunkt der Heißluftballons. Bereits am Freitagabend sind die ersten Starts auf der Wiese des Gitzenweiler Hofs geplant. Auskünfte über Ballonmitfahrten gibt es unter www.bodensee-ballon.info. Der GITZ-Heißluftballon ist auch wieder mit von der Partie.

Der Campingpark verlost an diesem Wochenende unter allen Gästen eine Fahrt im GITZ-Ballon. Mit etwas Glück geht es für einen Gast ganz hoch hinaus. Eine Teilnahme an der Auslosung ist ausschließlich für Gäste des Campingparks vor Ort möglich. Laut Veranstalter gibt es am Samstag Leckereien und Erfrischungen, den Kindern wird anhand von meterhohen Modellballons die Technik erklärt, während sich alle Gäste noch auf eine Hüllenbegehung freuen dürfen.

Weiter geht’s mit Dämmerschoppen

Am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, begleitet die Musikkapelle Hiltensweiler den Dämmerschoppen musikalisch. Und während der beiden Tage finden eine Gaudishow und ein kleiner Budenzauber rund um den Elefanten statt. Die Gäste erwartet ein bayerisches Wochenende fesch und traditionell.