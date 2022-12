Gitarrentage laden zum Musizieren nach Lindau

Die 4. Internationalen Gitarrentage finden von Donnerstag, 23. Februar, bis Sonntag, 26. Februar, in Lindau statt. Das Festival richtet sich an Amateurgitarristen, Musikschüler und Musikstudierende und umfasst Ensembleunterricht, Workshops, Einzelunterricht und Konzerte.

In Zusammenarbeit mit dem Stadttheater Lindau und der Musikschule Lindau gibt es am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr das Eröffnungskonzert „Guitarra Pura!“ – Gitarrenmusik bei Kerzenschein im Großen Saal des Alten Rathauses Lindau. Klaus Wladar spielt Gitarrenmusik aus Spanien und Südamerika, Tickets gibt es unter www.reservix.de und an der Abendkassse. Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Februar, gibt es Ensembleunterricht, Workshops und Einzelunterricht. Am Sonntag, 26. Februar, gibt es um 11 Uhr ein Abschlusskonzert der Kurteilnehmer im Großen Saal des Alten Rathauses Lindau. Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen sind ab sofort per Mail möglich an klaus.wladar@web.de. Die Kursgebühr beträgt 160 Euro, dies beinhaltet 50 Minuten Einzelunterricht, Gitarrenensemble, Workshop und Ticket für das Eröffnungskonzert.