Gitarren, Klavier und Klarinetten begeistern

Nach zweijähriger Pause fand am Sonntagabend, den 10. Juli, endlich wieder die Gitarrenserenade der Gitarrenklasse von Frau Elena Hager statt. Die Veranstaltung in der Kirche St. Verena war eine Benefizveranstaltung für die Flüchtlingen aus der Ukraine. Neben den Gitarrenschülern überzeugten auch die Schüler der Klavierklasse von Ludmilla Anton und der Klarinettenklasse von Anita Zimmermann mit ausgezeichneten Musikbeiträgen. Besonders herausragend waren die Leistungen des Lindauer Gitarrenquartettes (Alexander Fress, Mia Egger, Rafet Karabag und Simon Baron), die beim Bundeswettbewerb in Oldenburg einen zweiten Preis erzielt haben. Ein außerordentliches Hörerlebnis gab es auch von den zwei Pianisten (Lydia Wölmer und Amelie Dietenmeier), die auch eine Platzierung im Bundeswettbewerb in Bremen bekamen. Mit einem melodischen irischen Air und einem beschwingten Stück von Kletzmer zeigte das Klarinettenensemble souverän Leistung und erntete großen Applaus. Das bunt gemischte Programm begeisterte mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher Musikstile rund 200 Zuhörer.

Im Anschluss an das gut 90-minütige Programm genossen Musiker, Lehrer, Eltern und Gäste bei einem Empfang vor der Kirche den warmen Sommerabend. Dabei ergab sich viel Raum für einen kurzweiligen Austausch.

Der Erlös des Abends in Höhe von 1000 Euro, kam dem Helferkreis „Offene Türen“ zugute. Frau Jobst, die als Vertreterin der Asylkontaktgruppe selbst anwesend war, freute sich über die Berücksichtigung und Wertschätzung Ihrer Arbeit.