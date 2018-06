Gisela Mächtig feiert ihren 95. Geburtstag

Das kleine Lindauwappen am Revers des Oberbürgermeisters, das ist ihr sofort aufgefallen und hat sie beeindruckt, ebenso wie der Blumenstrauß, den Gerhard Ecker ihr mitgebracht hat: Gisela Mächtig hat ihren 95. Geburtstag gefeiert.

OB Gerhard Ecker war ins Hospital zum Heiligen Geist gekommen, um dem Geburtstagskind, das seit 2008 hier lebt, die offiziellen Glückwünsche der Stadt zu überbringen. So aber erklärt er ihr, wie er zu diesem Wappen am Revers gekommen ist: Das helfe ihm bei Veranstaltungen außerhalb Lindaus, denn so könnten die Leute schnell sehen, woher er komme.

Tochter und Schwiegersohn sind aus Genf angereist

„Mir gefällt es gut hier. Anfangs war es natürlich gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile ist es in Ordnung. Ich werde ja auch gut verpflegt hier“, urteilt Gisela über ihre Bleibe, in die sie einige Jahre nach dem Tod ihres Mannes aus Schachen gezogen war. „Das ist gut, wenn man keine Angehörigen in der Nähe hat“, fügt sie hinzu. Der Raum ist mit eigenen Möbeln eingerichtet. „Das ist alles, was geblieben ist“, sagt sie leise, aber mit einem Lächeln.

Dazu hat sie an diesem Festtag auch allen Grund. Tochter und Schwiegersohn sind aus Genf angereist. Die beiden Enkel und die zwei Urenkel blieben allerdings in der Schweiz. Gisela stammt selbst aus Brandenburg, ihr Mann war ein sächsischer Ingenieur im Flick-Konzern, nach dem Zweiten Weltkrieg im oberpfälzischen Maxhütte, ebenfalls eine Flick-Firma. Mit Beginn seines Ruhestandes zogen die beiden 1974 nach Lindau. Die Stadt hatte Gisela bereits 1936 kennengelernt, als sie krankheitsbedingt auf Drängen des Arztes nach Luftveränderung hierher kam. Im Maria-Martha-Stift hat sie damals gewohnt. „Ist das noch eine Haushaltsschule für Mädchen?“ fragt sie ihre Tochter und erfährt, dass dort mittlerweile eher ältere Mädchen leben.

Die Jubilarin löst gerne Kreuzworträtsel

„Stimmt, das hatte ich vergessen“, erinnert sich die Jubilarin. Was sie aber nicht vergisst, sind Kreuzworträtsel. Davon kann sie gar nicht genug lösen. „Immer mit Kuli, ohne je etwas korrigieren zu müssen“, staunt ihre Tochter. Ansonsten liest ihre Mutter noch ein wenig oder schaut im Fernsehen, was sich in der Welt tut. Oder sie knöpft sich ein neues Rästelheft vor, das sei fast im Handumdrehen wieder mit ihren Antworten füllt, mit Kuli selbstverständlich.

Gisela Mächtig unterdessen freut sich immer wieder über den Blumenstrauß, den sie wunderschön findet. Das Wappen ist erst einmal vergessen. (cf)